حركات موقعة على سلام دارفور تطالب بتفكيك التمكين

رحب مجلس الحركات الموقعة على سلام دارفور، ببيان رئيس المجلس العسكري بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان واعتبره مدخلا لحل الأزمة الراهنة وذلك عبر التفاوض مع القوى السياسية. وثمن المجلس على لسان ناطقه الرسمي، آدم عوض أحمد، صمود الشعب ووقفته الباسلة لنيل الكرامة والحرية. ودعا أحمد للعمل بدستور ٢٠٠٥ الانتقالي لحين الاتفاق على دستور دائم، مشددا على أن تكون الحكومة الانتقالية رشيقة وذات برامج واضحة يتفق عليها الجميع، مجددا مطلبهم بضرورة إعادة هيكلة الخدمة المدنية وتفكيك التمكين، وبالعمل على معالجة افرازات الحروب.

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