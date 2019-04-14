الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحي القوات المسلحة

حيت الأمانة العامة لمجلس الوزراء رجالات القوات المسلحة الأشاوس والقوات النظامية الاخرى لانحيازهم لخيار الشعب السوداني، حيث كانوا كالعهد بهم دائما صمام امان البلاد ودرعها الواقي وحصنها الحصين والبلاد تستقبل عهدا جديدا مشبعا بروح التفاؤل والأمل مستشرفين مستقبلا زاهرا ومتطلعين لنماء وتطور ورفعة السودان باستغلال الموارد الكبيرة التي حباه الله بها ليظل نبراسا بفضل عزائم أهله.

لقد كان العاملون بالدولة بمختلف فئاتهم وفي كل مواقعهم جزءا فاعلا من الحراك الذي تم وشكلوا مع غيرهم من فئات الشعب السوداني أداة للتغيير الذي حدث وبهذه الروح وهذا العمل ومن واقع مسئوليتها تجاه الخدمة المدنية وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس المجلس العسكري الانتقالي سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في بيانه تهيب الامانه لمجلس الوزراء وتناشد جميع العاملين بالدولة في الوزارات والوحدات المختلفة ممارسة مهامهم بروح عالية وهمة كبيرة وانضباط عالي مساندة المجلس العسكري الانتقالي ومن بعد الحكومة التي سيتم تشكيلها للقيام بالدور الذي ينتظره الشعب السوداني وان نبذل كل الجهود خدمة للمواطنين وتسييرا لدولاب العمل بالدولة وان نسعى بجد في سبيل إصلاح الخدمة المدنية وتسييرا لدولاب العمل بالدولة لتعود الى سابق عهدها .