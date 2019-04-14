الخارجية السودانية تبعث بأولى رسائلها للخارج في العهد الجديد

طالبت وزارة الخارجية في السودان، يوم الأحد، المجتمع الدولي بإعفاء الدين الخارجي للبلاد، ودافعت عن التغيير الذي يقوده المجلس العسكري الانتقالي وصولاً لسلطة مدنية، مشددة على أنه ما جرى مسنود بالإرادة الجماهيرية، فيما بدا أنه رسالة للخارج بأن ما جرى لا يمت للانقلاب العسكري بصلة.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان وصل “باج نيوز” عن شكرها للدول التي أعلنت تضامنها مع السودان في إكمال التحول الديمقراطي، وأهابت بالمجتمع الدولي بلعب إعفاء ديون السودان الخارجية، ولعب دور اقتصادي “فعال” يتيح للسودان أن يستغل موارد الاستغلال الأمثل.

وقطعت الوزارة بأن دور المجلس خلال الفترة المقبلة يقتصر على على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني التي تفضي للانتقال السلمي للسلطة.

وجددت الوزارة تعهدات المجلس باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، والعمل على صيانة وترقية حقوق الإنسان.