قرر المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأحد تعيين أبو بكر دمبلاب رسمياً مديراً لجهاز الأمن والمخابرات في السودان.
وقال إعلام المجلس، إن “رئيسه عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بتعيين الفريق أبو بكر دمبلاب مديرا عاما لجهاز الامن والمخابرات الوطني، بعد قبوله استقالة (قوش) من المنصب، التي قدمها ليل الجمعة”.
وعين البرهان، اللواء عوض الكريم القرشي في منصب نائب مدير جهاز المخابرات.
وكان الجيش السوداني قد أطاح، ظهر الخميس، بالرئيس عمر البشير، بعد احتجاجات شعبية شهدتها السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، ليشكل مجلسا عسكريا انتقاليا برئاسة عوض بن عوف يدير البلاد لمدة عامين يجري في نهايتها انتخابات، الامر الذي اعترض عليه المتظاهرون وأحزاب المعارضة.
وبعد إعلانه الإطاحة بالبشير واعتقاله والتحفظ عليه في “مكان آمن”، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تنحيه، وتعيين الفريق عبدالفتاح البرهان رئيسًا للمجلس العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين أبو بكر دمبلاب مديرا لجهاز الأمن والمخابرات والقرشي نائبًا له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.