تعيين أبو بكر دمبلاب مديرا لجهاز الأمن والمخابرات والقرشي نائبًا له

قرر المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأحد تعيين أبو بكر دمبلاب رسمياً مديراً لجهاز الأمن والمخابرات في السودان.

وقال إعلام المجلس، إن “رئيسه عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بتعيين الفريق أبو بكر دمبلاب مديرا عاما لجهاز الامن والمخابرات الوطني، بعد قبوله استقالة (قوش) من المنصب، التي قدمها ليل الجمعة”.

وعين البرهان، اللواء عوض الكريم القرشي في منصب نائب مدير جهاز المخابرات.

وكان الجيش السوداني قد أطاح، ظهر الخميس، بالرئيس عمر البشير، بعد احتجاجات شعبية شهدتها السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، ليشكل مجلسا عسكريا انتقاليا برئاسة عوض بن عوف يدير البلاد لمدة عامين يجري في نهايتها انتخابات، الامر الذي اعترض عليه المتظاهرون وأحزاب المعارضة.

وبعد إعلانه الإطاحة بالبشير واعتقاله والتحفظ عليه في “مكان آمن”، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تنحيه، وتعيين الفريق عبدالفتاح البرهان رئيسًا للمجلس العسكري.