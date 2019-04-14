حميدتي يعقد أول لقاء مع امريكا للسلطة الجديدة في السودان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اجتمع نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم ستيفين كوتسيس وذلك بعد تسلمه منصبه الجديد.
وهذا يعتبر هذا اللقاء الأول الدبلوماسي في السودان منذ ظهور المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، فيما لم تعرف بعد نتائج اللقاء الذي عقد بين الطرفين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس موافقة الولايات المتحدة على المجلس العسكري الأخير الذي تسلمه الفريق عبد الفتاح البرهان.
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