تطورات جديدة بشأن مباراة الهلال والنجم الساحلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أوضح نادي الهلال السوداني أنه أوفد مندوبًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”، وذلك بشأن المخاطبة بعودة مباراة الفريق أمام النجم الساحلي في بطولة الكنفدرالية إلى السودان.

وكان”كاف” قد أعلن في وقتٍ سابق عن تحويل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي في إياب ربع نهائي بطولة الكنفدرالية لتلعب في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي لنادي الهلال فإن المجلس يترّقب القرار النهائي من قبل”الكاف” بشأن تحويل المباراة إلى السودان مرة أخرى.

يشار إلى أنّ الهلال خسر أمام النجم الساحلي في ذهاب ربع نهائي بطولة الكنفدرالية بثلاثة أهداف مقابل هدف.