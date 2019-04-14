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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال مدرب هلال الأبيض الكابتن إبراهيم حسين إبراهومة، إن أعداد فريقه لدوري النخبة يمضي بشكل جيد.
وأضاف إبراهومة في سياق التصريحات التي أدلى بها لـ(السوداني) أن النتائج المتباينة التي يحققها الفريق في المواجهات الإعدادية لا تشكل أي قلق أو هاجس بالنسبة له.
وأشار إبراهومة إلى أن هلال الأبيض حقق نتائج غير مرضية في المباريات الودية التي سبقت جولة المريخ الفاصلة والتي حسمت تأهلهم إلى دوري النخبة، مشيراً إلى أن الثابت هو أنهم يسعون لأجل أعداد الفريق بطريقة مثالية تجعله يمضي في الطريق الصحيح ويستفيد من العثرات السابقة.
ولفت مدرب هلال التبلدي النظر إلى أنهم يترقبون صدور قرار من لجنة المسابقات بشأن انطلاقة دوري النخبة، وقال إن الغموض حول الموسم الرياضي يجب أن يزال باعتبار أن الأندية في أمسّ الحاجة لمعرفة خارطة الطريق الموضوعة للعبور بالموسم إلى بر الأمان.
وأعلن إبراهومة استمرار أداء فريقه وقال إنهم ينشدون تحقيق نتائج إيجابية والمحافظة على مكانة الفريق بدوري النخبة.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهومة: ننشد تحقيق نتائج إيجابية في دوري النخبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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