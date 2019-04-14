اتحاد الكرة يدفع بمقترحين لحل أزمة النخبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في تطور مفاجئ، دعت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، أندية النخبة بالدرجة الممتازة لاجتماعٍ عاجلٍ بـ “الاكاديمية” منتصف اليوم.

وعلم “باج نيوز” بان لجنة المسابقات ستطرح خلال الجلسة المفاجئة بعض المقترحات لأجل إنقاذ الموسم الرياضي والتعجيل بنهايته في الموعد المضروب مسبقا.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة، الفاتح باني، لـ “باج نيوز” إن الأنباء التي أشارت إلى وجود اتجاه لتمديد الموسم الكروي غير صحيحة البتة، مشيراً إلى أن الخطابات الواردة من الاتحاد الإفريقي واضحة وتنص علي ضرورة إنهاء الموسم في توقيت أقصاه 31 مايو المقبل.

ونفي استلام أي مكتوب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ينُص علي إمكانية إنهاء الموسم الحالي في تاريخ أقصاه 15 يونيو المقبل.

وقال راجعنا كل البريد الالكتروني الواردة من الكاف ولم نجد ما يشير إلى ذلك.

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وحصل “باج نيوز” علي المقترحات التي سيدفع بها اتحاد الكرة لأندية دوري النخبة حيث ينُص المقترح الأول على “اعتماد أبطال الموسم الماضي” علي أن تلعب المنافسة المرتقبة انطلاقتها بشكل عادي وحسب البرمجة الموضوعة.

وينُص المقترح الثاني علي “لعب أندية دوري النخبة للمنافسة من دورة واحدة ويتم في النهاية اعتماد الأندية الأربعة الأولى للتمثيل الخارجي خلال الموسم القادم”.

وقال مصدر رفيع بالاتحاد إن المقترح الثاني مواجه ببعض التعقيدات علي رأسها تضارب البرمجة الذي يمكن أن يحدث خاصة وأن نادي الهلال لم يكمل حتى اللحظة مبارياته في دوري مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية، وبالتالي فان أقصى حد لانطلاقة مبارياته في دوري النخبة سيكون 26 ابريل الجاري وهو ما يتعارض مع إمكانية انتهاء المنافسة قبل 15 مايو المقبل.

وكشف المصدر عن وجود اتصالات بين الاتحاد والأندية المشاركة في دوري النخبة بشان المقترحات الموضوعة.

وقال إن أندية القمة ممثلة في الهلال والمريخ إلى جانب بقية الفرق الأخرى أبدت تفهما للواقع الماثل والظروف التي تحيط بالموسم الرياضي الحالي.