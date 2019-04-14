تطورات جديدة بشأن إصابة  (الغربال) ومصير احترافه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال مصدر موثوق إن مجلس المريخ يولي الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق محمد عبد الرحمن بالغ الاهتمام.
وبحسب المصدر، فإن اللاعب عاد إلى الخرطوم خلال الأيام الماضية والتقي بالجهاز الإداري فريق الكرة ممثلا في مدير الكرة أكرم خيري وتم إطلاع الأخير على التقارير الطبية الخاصة بحالة اللاعب.
وأشار المصدر إلى أن المجلس أمّن على مغادرة الغربال إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة لاعب الوسط ضياء محجوب لأجل الخضوع إلى العلاج وإعادة الفحوصات التي خضع لها ومن ثم الشروع الفوري في العلاج.
وفجر المصدر مفاجأة وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الإصابة التي تعرض لها الغربال إلا أن العروض الاحترافية للاعب لم تتوقف مشيراً إلى أن اللاعب يملك عروض احترافية موضوعة على طاولته وينبغي مناقشتها بجدية حسب قوله.
وقال المصدر إن هناك عرض سعودي مطروح للاعب بشكل مباشر لافتا النظر إلى أن المجلس ينتظر أن يبحث خلال اجتماعاته القادمة تسريع الخطوات بشأن احتراف الغربال أو بالعدم حسم مصيره بالتجديد لسنوات قادمة خلال فترة التسجيلات القادمة.
وتوقع المصدر أن يتم حسم الجدل حول مصير اللاعب سواء بالاحتراف أو البقاء بشكل نهائي في غضون الأيام القادمة.
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