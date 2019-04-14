عاقبة الظلم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الآية 59…الكهف:
*وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا..
*وجعلنا لمهلكهم موعدا..
*الآيتان 55 و56…المؤمنون:
*أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين..
*نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون..
*الآية 24…الزمر:
*وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون..
*الآيتان 11 و12…البقرة :
*وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون..
*ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون..
*الآيات 3 و4 و5…القصص:
*إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً..
*يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم..
*إنه كان من المفسدين..
*ونريد أن نمن على الذين استُضعفوا في الأرض..
*ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين..
*الآيتان 102 و 103…الكهف :
*قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا..
*الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا..
* من الآية 20…الأحقاف :
*أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها..
*فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق..
*وبما كنتم تفسقون..
*حديث نبوي :
*الظلم ظلمات يوم القيامة..
*حديث نبوي :
*لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه ما لم يسفك دماً حراما..
*حديث نبوي :
*لزوال الدنيا بما فيها أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق..
*حديث نبوي :
*إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته..
*الآية 183…الأعراف :
*وأملي لهم إن كيدي متين..
*الآية 93…النساء :
*ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه..
*وأعد له عذاباً عظيما..
*الآية 32 المائدة :
*من قتل نفساً بغير نفس ولا فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا..
*ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا..
*الآية 33…الإسراء :
*ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق..
*ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُسرف في القتل..
*إنه كان منصورا..
*الآية 27…يونس :
*والذين كسبوا السيئات جزاء سيئةٍ بمثلها وترهقهم ذلةٌ ما لهم من الله من عاصم..
*كأنما أُغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما..
*أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون..
*ملحوظة من الكاتب :
*أنظروا إلى وجوه بعض الذين من حولكم ممن استرخصوا أرواحكم..
*وأدمنوا الكذب عليكم باسم الدين..
*الآيتان 44 و 45…الأنعام :
*فلما نسوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء..
*حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلسون..
*فقٌطع دابر القوم الذين ظلموا..
*والحمد لله رب العالمين.
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