عاقبة الظلم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الآية 59…الكهف:

*وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا..

*وجعلنا لمهلكهم موعدا..

*الآيتان 55 و56…المؤمنون:

*أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين..

*نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون..

*الآية 24…الزمر:

*وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون..

*الآيتان 11 و12…البقرة :

*وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون..

*ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون..

*الآيات 3 و4 و5…القصص:

*إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً..

*يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم..

*إنه كان من المفسدين..

*ونريد أن نمن على الذين استُضعفوا في الأرض..

*ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين..

*الآيتان 102 و 103…الكهف :

*قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا..

*الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا..

* من الآية 20…الأحقاف :

*أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها..

*فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق..

*وبما كنتم تفسقون..

*حديث نبوي :

*الظلم ظلمات يوم القيامة..

*حديث نبوي :

*لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه ما لم يسفك دماً حراما..

*حديث نبوي :

*لزوال الدنيا بما فيها أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق..

*حديث نبوي :

*إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته..

*الآية 183…الأعراف :

*وأملي لهم إن كيدي متين..

*الآية 93…النساء :

*ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه..

*وأعد له عذاباً عظيما..

*الآية 32 المائدة :

*من قتل نفساً بغير نفس ولا فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا..

*ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا..

*الآية 33…الإسراء :

*ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق..

*ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُسرف في القتل..

*إنه كان منصورا..

*الآية 27…يونس :

*والذين كسبوا السيئات جزاء سيئةٍ بمثلها وترهقهم ذلةٌ ما لهم من الله من عاصم..

*كأنما أُغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما..

*أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون..

*ملحوظة من الكاتب :

*أنظروا إلى وجوه بعض الذين من حولكم ممن استرخصوا أرواحكم..

*وأدمنوا الكذب عليكم باسم الدين..

*الآيتان 44 و 45…الأنعام :

*فلما نسوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء..

*حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلسون..

*فقٌطع دابر القوم الذين ظلموا..

*والحمد لله رب العالمين.