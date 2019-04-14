اطلاق نار على المعتصمين امام القيادة العامة…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
انخرط ممثلون عن قوى إعلان الحرية والتغيير، في مفاوضات مع المجلس العسكري بشكله الجديد الذي يقوده عبد الفتاح برهان بعد الاتصال بهم بهدف الاتفاق على شكل السلطة المدنية، في وقت شهدت ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة إطلاق نار من مجموعات مسلحة مجهولة تدخل على إثرها عناصر الجيش وتبادلوا معهم النيران.
وقال عضو الوفد عمر الدقير عقب الاجتماع أمس، إنهم طلبوا من رئيس المجلس عبد الفتاح برهان إعادة هيكلة جهاز أمن النظام وإطلاق سراح بقية المعتقلين، وتشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، بجانب القصاص والمحاكمة العادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء، وأوضح أنهم طلبوا مشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري، بالإضافة لحكومة مدنية يقدمون قائمتها لرئيس المجلس، مشيراً إلى أن برهان وعد بالغاء كل القوانيين المقيدة للحريات.
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