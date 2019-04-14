بعد تنحيه عن منصبه.. ماذا قال عوض بن عوف؟ (تقرير)

في الساعات الماضية، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف تنحيه عن رئاسة المجلس في أقصر ولاية رئاسية في تاريخ البلاد، حيث لم تتجاوز الـ 48 ساعة.

وأقال المجلس العسكري كمال عبد المعروف, نائب رئيس المجلس من منصبه، وتعيين الفريق عبدالفتاح برهان رئيسا للمجلس العسكري.

وبعد تنحيه، كتب وزير الدفاع السوداني، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق، اللواء عوض بن عوف، الأحد آخر رسالة إلى المجلس العسكري الانتقالي الجديد.

وأكد في رسالته تأييده لرئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي. كما توجه بالتهنئة لأعضاء المجلس، مؤكداً ثقته بهم، ومتمنياً لهم التوفيق.

كما بعث رئيس المجلس العكسري الانتقالي في السودان المتنحي عن منصبه، الفريق أول ركن عوض بن عوف، برسالة عاجلة إلى خليفته في رئاسة المجلس العسكري، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

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ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" رسالة عاجلة بعث بها عوض بن عوف إلى رئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي بتشكيلته الجديدة.

وقال ابن عوف في برقيته: "من الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق إلى الأخوة رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، تهنئة من القلب خالصة".

وتابع قائلا "نؤيدكم ونشد من أزركم والثقة بكم والثقة عند الله كاملة أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".

ومضى بقوله "أمنياتي من عند الله أن يحفظكم وهذا البلد وشعبه بالرعاية والعناية والتوفيق وأن يسدد خطاكم، إنه عزيز حكيم".

وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.