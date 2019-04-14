المجلس العسكري يجمد حسابات مؤسسات الحكومية (نص القرار)

أصدر بنك السودان المركزي اليوم الاحد منشورا لكافة المصارف بتجميد حسابات الوحدات الحكومية والمؤسسات الدستورية والتشريعية التي تم حلها؛ وشدد على تنفيذه فورا. وجاء المنشور استنادا على قرارات المجلس العسكري الانتقالي التي جمد بموجبها حسابات رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الولايات.



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