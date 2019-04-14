الهلال يطالب بمواجهة النجم الساحلي في أم درمان

طالب الهلال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بمواجهة النجم الساحلي في أم درمان، بإياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وتلقى "الكاف"، خطابًا جديدًا، من الهلال، طالب فيه الاتحاد بإعادة النظر في قراره بخوض مباراته ضد النجم الساحلي، في القاهرة، وخوضها في أم درمان.

وقال الهلال، إن الأسباب الأمنية بالسودان، تغيرت وذلك بعد أن أعلنت السلطة الجديدة رفع حظر التجوال ورفع حالة الطوارئ، وفتح مطار الخرطوم منذ اليوم أمام الملاحة الجوية.

يذكر أن "الكاف" كان قد خاطب الهلال يوم الخميس، وطلب منه، اختيار مصر، أو إثيوبيا لخوض المباراة أمام النجم الساحلي، قبل أن يفاجئ نادي الهــلال ويحدد القاهرة مكانًا للمباراة، وهو ما احتج عليه الهلال.

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