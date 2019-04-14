روسيا تحذر الناتو من رد سلبى على المناورات العسكرية بالبحر الأسود

قالت حكومة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنّ روسيا ستتخذ إجراءات مباشرة لمواجهة مناورات حلف الناتو العسكرى في البحر الأسود.

وانتقد نائب وزير الخارجية الروسى، ألكساندر جروشكو، التحالف العسكري لتحركاته في المنطقة الاستراتيجية، قائلاً إنها "ستقوض الاستقرار".

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي شاركت فيه 5 سفن تابعة لحلف الناتو في سي شيلد 2019، وهو تدريب بحري تقوده رومانيا في البحر الأسود، وعندما سئل عن كيفية نظر موسكو إلى تكتل الشركات العسكرية في المنطقة، أجاب: "بالتأكيد سلبي".

ونقلت وكالة تاس التي تديرها الدولة عن جروشكو، 63 عاماً، قوله: "إن أنشطتهم في منطقة البحر الأسود لا يمكن أن تضيف الأمن، فهي تقوض الاستقرار الإقليمي فقط.. سنتخذ بالتأكيد كل الاحتياطات اللازمة لتحييد التهديدات المتعلقة بزيادة نشاط الناتو في تلك المنطقة."

وكان الرئيس بوتين قد عزل السياسي العام الماضي من منصبه كسفير في الناتو وعين نائبا لوزير الخارجية، ولم يعط سببا لهذه الخطوة.