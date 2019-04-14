قائد الفرقة السادسة مشاة يتسلم إدارة ولاية شمال دارفور

تسلم قائد الفرقة السادسة مشاة، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، السبت برئاسة قيادة الفرقة بالفاشر، إدارة ولاية شمال دارفور، من والي ولاية شمال دارفور السابق، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، أعباء تسيير حكومة الولاية، وذلك تنفيذاً لتكليف رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الصادر اليوم.

وهنأ والي شمال دارفور المكلف، الشعب السوداني وجماهير الولاية بمناسبة تعيين المجلس العسكري الانتقالي، وقال خلال مخاطبته مراسم التسليم والتسلم، إن القرارات جاءت ملبية لرغبات وتطلعات الشعب السوداني.