تسلم قائد الفرقة السادسة مشاة، اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، السبت برئاسة قيادة الفرقة بالفاشر، إدارة ولاية شمال دارفور، من والي ولاية شمال دارفور السابق، الفريق ركن النعيم خضر مرسال، أعباء تسيير حكومة الولاية، وذلك تنفيذاً لتكليف رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الصادر اليوم.
وهنأ والي شمال دارفور المكلف، الشعب السوداني وجماهير الولاية بمناسبة تعيين المجلس العسكري الانتقالي، وقال خلال مخاطبته مراسم التسليم والتسلم، إن القرارات جاءت ملبية لرغبات وتطلعات الشعب السوداني.
وأكد التزامه التام بمواصلة العمل من أجل تحقيق التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين بجانب الاهتمام بقضايا الشباب، مناشداً المواطنين بضرورة الوقوف والتعاون مع الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الفرقة السادسة مشاة يتسلم إدارة ولاية شمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.