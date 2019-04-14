إنقاذ 150 شخصا احتجزتهم مياه الفيضانات فى باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية إنقاذ أكثر من 150 شخصًا بعدما أحاطت بهم مياه الفيضانات التى ضربت البلاد الخميس الماضى. وذكرت قناة (سماء تى فى) الباكستانية، أن المروحيات التابعة للجيش أجلت المواطنين العالقين جوًا بعدما علقوا قرابة 3 أيام بمنطقة (بولان) فى إقليم (بلوشستان). وأضافت أن المواطنين أسهموا فى أعمال الإغاثة وأنه تم نقل العالقين إلى أماكن آمنة بعد عبور المنطقة المغمورة بالمياه.



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