مقتل 13 في اشتباكات مسلحة بمعسكر كلمة

قتل 13 شخصاً وجرح أكثر من 30 آخرين بمعسكر كلمة للنازحين 17 كلم شرقي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وذلك خلال هجوم نفذه مسلحون على مسيرة احتجاجية ضد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

وقال أحد قيادات المعسكر، حسب دارفور 24، إنه فقد 3 من حراساته الشخصية الذين قتلوا خلال الهجوم المسلح على المتظاهرين.

وأضاف: "عندما خرجت المسيرات واتجهت إلى مقر بعثة يوناميد لتسليمها مذكرة تطالب المجلس العسكري بتلبية مطالب الثورة السودانية جاءت مجموعة مسلحة من خلف المسيرة وأحرقت المنازل واطلقت النار علي النازحين". وأكد أن الاشتباكات استمرت لأكثر من 5 ساعات، سقط جراءه “8” من النازحين و”5″ من المسلحين. Advertisements وذكر أن 3 من حراساته لقوا حتفهم، بينما ألقت المجموعة القبض علي ابنه أبوبكر إدريس واقتادته الى مكان مجهول، وأضاف "الآن ابني في عداد المفقودين ولا نعرف أين مكانه". وقال ادريس إن قوات بعثة اليوناميد المرابطة بالقرب من المعسكر ظلت تتفرج في هذه المجزرة ولم تحرك ساكناً لحماية النازحين العزل. وكشف عن توجيهات جاءت من قبل احدي الحركات المسلحة لتصفية “11” من قيادات المعسكر، وقال إنه بالأمس قتل “3” من القيادات الواردة في قائمة التصفيات، وذكر الجثث لم توارى الثرى. ووصف أحد شباب معسكر كلمة الوضع بالخطير، وتوقع أن تتجدد الاشتباكات اليوم ووقوع المزيد من المجازر، مشيراً إلى أن اشتباك يوم أمس بدأ منتصف النهار واستمر حتى قبيل صلاة المغرب، دون أن تتدخل بعثة اليوناميد أو الحكومة لإنقاذ النازحين.

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