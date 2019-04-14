دقلو يلتقي القائم بالأعمال الامريكي

التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، واطلعه على الاوضاع والتطورات بالبلاد، والاسباب التي أدت الى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي وما اتخذه من خطوات للمحافظة على أمن واستقرار السودان.

من جانبه رحب القائم بالأعمال الأمريكي بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، وأمن على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الامريكية .