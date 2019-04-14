ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" رسالة عاجلة بعث بها عوض بن عوف إلى رئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي بتشكيلته الجديدة.
وقال ابن عوف في برقيته: "من الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق إلى الأخوة رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، تهنئة من القلب خالصة".
وتابع قائلا "نؤيدكم ونشد من أزركم والثقة بكم والثقة عند الله كاملة أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".
ومضى بقوله "أمنياتي من عند الله أن يحفظكم وهذا البلد وشعبه بالرعاية والعناية والتوفيق وأن يسدد خطاكم، إنه عزيز حكيم".
وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة عاجلة من رئيس المجلس العسكري المستقيل إلى "البرهان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.