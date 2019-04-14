رسالة عاجلة من رئيس المجلس العسكري المستقيل إلى "البرهان"

بعث رئيس المجلس العكسري الانتقالي في السودان المتنحي عن منصبه، الفريق أول ركن عوض بن عوف، برسالة عاجلة إلى خليفته في رئاسة المجلس العسكري، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" رسالة عاجلة بعث بها عوض بن عوف إلى رئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي بتشكيلته الجديدة.

وقال ابن عوف في برقيته: "من الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق إلى الأخوة رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، تهنئة من القلب خالصة".

وتابع قائلا "نؤيدكم ونشد من أزركم والثقة بكم والثقة عند الله كاملة أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".

ومضى بقوله "أمنياتي من عند الله أن يحفظكم وهذا البلد وشعبه بالرعاية والعناية والتوفيق وأن يسدد خطاكم، إنه عزيز حكيم".

وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.