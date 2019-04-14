عرب في صف المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان (تقرير)

بعد تعيين عبدالفتاح البرهان رئيسًا للمجلس العسكري الإنتقالي بالسودان، أعلنت عدد من الدول العربية دعمها بشكل مباشر للسودان وتضامنها مع المجلس الانتقالي لحين تسليم البلاد لسلطة منتخبة.

أعلنت السعودية، تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وذلك في أول تعليق من المملكة على تطورات الأحداث في السودان.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ مساء السبت، ”تابعت المملكة العربية السعودية تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والمملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق“.

وأعلنت السعودية ”دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني“، ودعت ”الشعب السوداني بفئاته وتوجهاته كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية، وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار“.

ووفقًا للوكالة، فقد أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بـ“تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية“، إسهامًا من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.

ورحبت دولة الإمارات بتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني في خطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

ووجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني.

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وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها- إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث إذ تعرب عن ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني على تجاوز التحديات بما يحقق الاستقرار والرخاء والتنمية.

وأكدت دولة الإمارات دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، معربة عن أملها أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.

وأعربت عن تمنياتها من جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في جمهورية السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والحفاظ على الوحدة الوطنية.

و أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان، بيانا عاجلا، بشأن الأحداث المختلفة التي شهدتها السودان خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد ملك البحرين، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية عبر موقعها الرسمي، على تضامن بلاده مع الشعب السوداني، ووقوفه إلى جانب قرارات المجلس العسكري الانتقالي، من أجل تعزيز الأمن والسلام للشعب السوداني.

وأوضح البيان، أنه "بشأن التطورات في جمهورية السودان الشقيقة، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، تضامن البحرين ووقوفها إلى جانب السودان الشقيق معربا عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني الشقيق".

وثمن ملك البحرين في بيانه، "المواقف الأخوية الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى مشاركة القوات المسلحة السودانية الشقيقة في التحالف العربي لدعم الشرعية وتحقيق الأمن في اليمن الشقيق، متمنيا لجمهورية السودان دوام الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين مكونات شعبها العزيز".