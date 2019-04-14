رسالة أخيرة من بن عوف للمجلس العسكري في السودان

وأكد في رسالته تأييده لرئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي. كما توجه بالتهنئة لأعضاء المجلس، مؤكداً ثقته بهم، ومتمنياً لهم التوفيق.
وكان اللواء عوض بن عوف أعلن السبت تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد.
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