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رسالة أخيرة من بن عوف للمجلس العسكري في السودان

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كتب وزير الدفاع السوداني، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق، اللواء عوض بن عوف، الأحد آخر رسالة إلى المجلس العسكري الانتقالي الجديد.

وأكد في رسالته تأييده لرئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي. كما توجه بالتهنئة لأعضاء المجلس، مؤكداً ثقته بهم، ومتمنياً لهم التوفيق.

وكان اللواء عوض بن عوف أعلن السبت تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد.

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