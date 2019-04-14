الإمارات ترحب بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان

‏رحبت دولة الإمارات بتعيين الفريق اول ركن؛ عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان. واكدت دعمها وتأييدها للخطوات التي اعلنها المجلس العسكري للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف الى جانب الشعب السوداني. ووجه رئيس الدولة بالتواصل مع المجلس لبحث مجالات المساعدات للشعب السوداني.

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