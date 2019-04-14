السعودية تعلن دعمها للمجلس العسكري السوداني وتتعهد بمساعدات

أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها للمجلس العسكري الانتقالي السوداني والإجراءات التي أعلنها المجلس في
وقت سابق لتحقيق الاستقرار، مؤكدة تأييدها لخيارات الشعب السوداني حيال مستقبله.
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) مساء السبت أن "المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق".
كما جاء في البيان "إسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات
البترولية والقمح والأدوية".
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