الجيش يحتجز عربة محملة بالأسلحة تابعة لجهاز الأمن

أعلنت قوات الجيش السوداني، أنها احتجزت عربة تابعة لجهاز الأمن، كانت محملة بالأسلحة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز” عربية.

وكان تبادل لإطلاق النار وقع قبل ساعتين، قرب جامعة الخرطوم، بين الجيش السوداني ومسلحين مجهولين، بينما تداول ناشطون مقطع فيديو اشار ملتقطه بأن اشتباكات وقعت بين الجيش ومسلحين من كتائب الظل .

ووقع تبادل إطلاق النار في أحد المباني القريبة من مركز الاعتصام قبالة القيادة العامة للجيش السوداني في الوقت الذي تمكن فيه الجيش من القاء القبض على المسلحين والسيطرة على الوضع .

يذكر أن أعضاء المجلس العسكري السوداني، أدوا اليوم السبت، القسم أمام رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه.