تسريب يكشف مخطط "فيسبوك" الصادم تجاه تطبيق "ماسنجر"

كشف تسريب جديد، عن إجراء صادم تعتزم شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن تتخذه تجاه تطبيقها للمراسلة "ماسنجر".

وشاركت الباحثة في مجال التطبيقات الذكية، جاين مانشون وونغ، عبر حسابها على "تويتر"، صورة توضح استغناء "فيسبوك" عن تطبيق "ماسنجر"، ودمجه في تطبيقها الرئيسي، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وتوضح الصورة، أن "فيسبوك" يجري اختبارات، لإدراج زر يحمل علامة "ماسنجر" في تطبيق "فيسبوك"، يتيح لمن يضغط عليه الانتقال إلى "قسم جديد للدردشات"، بدلا من الذهاب إلى تطبيق "ماسنجر" المنفصل.

وأطلقت "فيسبوك" تطبيق "ماسنجر" للمرة الأولى في عام 2011، وفي عام 2014، قامت الشركة الأمريكية الشهيرة بفصل وظائف الدردشة عن تطبيقها الرئيسي، ولكن يبدو أنها قررت أن تعيد وظائفه إليه الآن، تزامنا مع قرارها بدمج خدماتها للمراسلة في تطبيقات "ماسنجر" و"واتسآب" و"إنستغرام".

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ولكن نوهت الباحثة جاين منشون وونغ، في تغريدة أخرى، إلى أن "قسم الدردشات" الجديد في تطبيق "فيسبوك"، يحتوي فقط على مجموعة محدودة من ميزات تطبيق "ماسنجر"، موضحة أنه على رغم أنه يمكنك استخدامه لإرسال واستقبال الرسائل، إلا أنك لا تزال في حاجة إلى فتح تطبيق "ماسنجر" المنفصل المستقل لإجراء المكالمات أو إرسال الصور أو إرسال ردود على الرسائل.

وتعتقد وونغ أن "فيسبوك" ستظل محتفظة بتطبيق "ماسنجر"، ولكنه سيكون متوافرا لخدمة جمهور مختلف.

وتعليقا على التسريب الأخير، قال متحدث باسم "فيسبوك" لموقع "ذا فيرج": "دائما ما نختبر طرقا وأساليب لتحسين تجربة المراسلة للأشخاص داخل تطبيق "فيسبوك".

وأردف: "لا يزال "ماسنجر" تطبيقا مميزا وغنيا بالرسائل، إذ يستخدمه أكثر من مليار شخص شهريًا للتواصل مع الأشخاص والشركات، ليس لدينا أي تفاصيل إضافية لمشاركتها في الوقت الحالي".