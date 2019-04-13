"الحرية والتغيير" تطالب بإعادة هيكلة أجهزة الأمن السودانية

طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، في بيان، صدر عقب اجتماع لها بالمجلس العسكري الانتقالي، إلى إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات.

ودعت القوى في بيان إلى "حل ميليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها، والتحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية، وغيرها من المليشيات".

وقالت: "هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصارا لا هزيمة بعده ولا كبوة، لذلك فإن مدنا الثوري وصمودنا ككتلة واحدة صلبة مستمر دون تراجع، وذلك من أجل التفكيك الكامل لمؤسسات النظام الشمولي البائد، ولتفويت الفرصة على عناصر النظام المتربصة بتفتيت وحدة شعبنا".

وتابعت: "إن بيان المجلس العسكري لم يحقق أي من مطالب الشعب، وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة".

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وشددت قوى الحرية والتغيير على أن الثورة "لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة"، مضيفة: "الخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية، وفقا لما أقره إعلان الحرية والتغيير، تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات، وتنفذ المهام الانتقالية التي فصلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له".

وأضافت: "كما أن الثورة تكتمل بتحقيق مبادئها كاملة غير منقوصة، ولن تتحقق هذه المبادئ ما لم تتحول من الأقوال لأفعال يرونها الثوار والجماهير رأي العين"، مشددة على مطالبها التالية:

وشددت القوى على ضرورة أن تنفذ هذه الإجراءات في السودان "بصورة عاجلة وبشفافية عالية، وتحت نظر الشعب".