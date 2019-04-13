"الحرية والتغيير" تطالب بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات

طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير في ​السودان​ بـ”اعتقال كل قيادات جهاز ​الأمن​ والمخابرات المتورطة بجرائم ضد الشعب السوداني وبإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وبحل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها وحل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في ​جرائم القتل​ و​الفساد​ المالي”.

وكان قد أعلن المجلس العسكري الإنتقالي في السودان عن الإعلان عن تشكيلته الرسمية الجديدة.

وفي بيان أذيع عبر شاشة تلفزيون السودان الرسمي، أوضح أنه “تم تعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا له ومحمد حمدان دقلو نائبا له”، كما أعلن أن المجلس يضم قادة وحدات في الجيش السوداني.

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وكان تحالف “الحرية والتغيير” المعارض في السودان قد أعلن عن مواصلة الاعتصام في مختلف أنحاء البلاد حتى “تحقيق مطالب الثورة”.

وقدم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله قوش استقالته من منصبه مساء أمس، وذلك بعد ساعات من تنحي رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف ونائبه.

يذكر أن بن عوف أعلن عن القضاء على النظام السابق واعتقال الرئيس المعزول عمر البشير بعد ثلاثة عقود من حكم البلاد، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد لعامين وفرض حظر للتجوال رغم استمرار التظاهرات.