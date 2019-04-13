مراسيم دستورية بتعيين نائب لرئيس المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل المجلس

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي عدد من المراسيم الدستورية بموجبها تم تعيين الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الي جانب تشكيل المجلس علي النحو التالي: الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيسا. الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي نائبا للرئيس. الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمدالشيخ عضوا. الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا. الفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد علي عضوا. Advertisements الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الأحمر عضوا. الفريق الركن شمس الدين كباشي ابراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا بإسم المجلس. الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا. الفريق الركن مصطفي محمد مصطفي أحمد عضوا. اللواء مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم. وأدي القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي وبحضور رئيس القضاء مولانا عبدالمجيد إدريس .. الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس كل علي حدا.

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