اطلاق نار قرب كلية الهندسة والجيش يطوق جامعة الخرطوم

قالت مصادر متطابقة في العاصمة الخرطوم ان إطلاق نار كثيف سمع قرب مقر قيادة وزارة الدفاع قبل قليل مساء اليوم السبت . وذكرت ذات المصادر ان تبادل لإطلاق النار قرب جامعة الخرطوم – كلية الهندسة بين الجيش ومجهولين . واوضحت المصادر ان قوات الجيش طوقت محيط جامعة الخرطوم عقب إطلاق النار من مجهولين فيما تتحدث مصادر اخرى عن سقوط مصاب . وذكر شهود عيان ان الوضع عاد الى الهدوء عقب انتشار قوات الجيش للتمشيط . وكانت الشرطة السودانية افادت يوم امس عن سقوط 16 قتيل برصاص مجهولين منذ عزل عمر البشير .

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