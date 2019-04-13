شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: هاجم مسلحو جماعة أنصار الله ، اليوم السبت، وحدات من الجيش اليمني في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للجماعة على “تويتر”: “أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش اليمني قبالة جبل قيس في جيزان خلفت قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية”.

ولفت إلى قصف “أنصار الله” تجمعات للجيش اليمني بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 “مداه 3 كيلو مترات” وعدد من قذائف المدفعية قبالة جبل قيس.

وحسب المركز، حقق القصف الصاروخي والمدفعي إصابات مباشرة في صفوف التجمعات العسكرية اليمنية المستهدفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خسائر فادحة في صفوف الجيش اليمني بهجوم لمقاتلي “أنصار الله “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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