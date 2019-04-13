أول تعليق من حزب المؤتمر الوطني على الإطاحة بالبشير

طالب حزب المؤتمر الوطني السوداني، المنتمي له الرئيس المعزول عمر البشير، بإطلاق سراح قياداته، واستكمال عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد.

قال حزب المؤتمر الوطني في بيان صدر اليوم، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلة يعد انتهاكًا للشرعية الدستورية.

وأصدر الجيش السوداني، الخميس الماضي، بيانًا أعلن فيه عزل الرئيس عمر البشير، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وتعطيل العمل بالدستور، وحل المجالس التشريعية.

وأكد حزب المؤتمر الوطني، ضرورة استكمال عملية الاتفاق السياسي في السودان، دون عزل لأي طرف سياسي، موضحًا في الوقت ذاته أنه يتفهم دوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع.

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وكان وزير الدفاع، عوض بن عوف، في قال في كلمة بثها التلفزيون الحكومي إن الجيش قرر الإشراف على فترة انتقالية لمدة سنتين، تعقبها انتخابات.

وأضاف أنه تم فرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وأعلن بن عوف "اقتلاع النظام"، وأن البشير متحفظ عليه في "مكان آمن".

وشهدت البلاد احتفالات في الشوارع بعد إعلان اعتقال البشير، البالغ من العمر 75 عامًا، ولكن البهجة خفتت بعدما دعا المحتجون إلى اعتصامات أمام مقر وزارة الدفاع، رفضًا لما اعتبروه حكمًا عسكري.