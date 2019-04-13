اختيار نائبا جديدا لوزير المالية الروسي

صرح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن أندريه كروغلوف، والذي شغل في وقت سابق منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية، من المفترض أن يصبح نائبا لوزير المالية الروسي.

وقال سيلوانوف، للصحفيين: "نحن بحاجة إلى نائب جديد لشغل تلك المنافذ غير المملوءة حاليا.

وأوضح، بأن كروغلوف، سوف يتناول قضايا التعاون في الاستثمار مع الشركاء الصينيين، والتفاعل مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وذكرت شركة "غازبروم"، الروسية، في 1 نيسان/أبريل، أنه جرى إعفاء كروغلوف، من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، المسؤول عن الأنشطة المالية والاقتصادية، وذلك بسبب انتقاله إلى الخدمة الحكومية. وشغل كروغلوف، منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية منذ عام 2004. من عام 2002 إلى عام 2004 كان عضوا في مجلس إدارة الشركة.