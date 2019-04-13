أخبار لا تفوتك| خطاب لـ"البرهان".. والاعتصام مستمر (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



المحتجون يطالبون بانتقال فوري إلى حكم مدني

دعا قادة الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم، أنصارهم إلى البقاء في الشوارع، والمطالبة بالانتقال الفوري إلى حكم مدني في البلاد.

وقد جاء ذلك بعد يومين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، ووضعه رهن الإقامة الجبرية وتولي مجلس عسكري إدارة شؤون البلاد.

كما أعلن الجيش السوداني استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطني صلاح عبد الله، الشهير باسم صلاح قوش.

وقال الجيش في بيان إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قبل استقالة رئيس المخابرات التي تقدم بها يوم السبت، كما أعلن أنه سيدير شؤون البلاد لمدة عامين حتى تستقر الأوضاع ثم يجري انتخابات.

وفي محاولة لإرضاء المتظاهرين أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، تنازله عن منصبه بعد يوم من عزل البشير، وتولى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئاسة المجلس العسكري الحاكم، والذي أدى اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه.

وقال اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يقود المظاهرات في بيان له على فيسبوك "ندعو القوات المسلحة إلى ضمان نقل السلطة فورا إلى حكومة مدنية انتقالية".

واجتاحت البلاد أزمة اقتصادية متنامية منذ انفصال الجزء الجنوبي الغني بالنفط في عام 2011، وإعلان قيام دولة جنوب السودان، وشهدت اضطرابات واحتجاجات على مدار الأشهر الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة التضخم.

البرهان: لابد من استئصال النظام السابق من جذوره

أكد فريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، أنه يعمل علي استئصال النظام السابق من جذوره.

وأعلن "البرهان" خلال خطاب بثه التيفلزيون السوداني منذ قليل، عن إيقاف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وقبل ساعات، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف عن تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد.

البرهان: سيتم محاسبة المسئولين عن سفك الدماء

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الجديد، أنه سيتم محاسبة المسئولين عن سفك الدماء منذ انطلاق الاحتجاجات السودانية.

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البرهان: تشكيل حكومية مدنية وفترة انتقالية مدتها عامان

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.

وأضاف البرهان، خلال خطاب بثه التلفزيون السوداني، أن الفترة الانتقالية مدتها عامان، وحيا "الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة"، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.

كما أعلن البرهان: الغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.

وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.

"الحرية والتغيير": الاعتصام مستمر لحين تحقيق مطالب الثورة

أكد تحالف "الحرية والتغيير" في السودان استمرار الاعتصامات لحين تتحقق مطالب الثورة، وإرسال وفد مكون من 10 أشخاص يمثلون التحالف لتقديم مطالبه للمجلس العسكري.

اوقال الناطق باسم تحالف الإجماع الوطني، ساطع الحاج، في مؤتمر صحفي اليوم السبت "جماهيرنا ستكون موجودة في ساحات الاعتصام لحين تحقيق مطالب الثورة، وهي الضامن الحقيقي لتحقيق هذه المطالب".

وأعلن أنه "تم تفويض وفد من 10 أشخاص يمثلون تحالف الحرية والتغيير"، موضحا "ليس مهمة الوفد إجراء تفاوض أو حوار بل تقديم أجندتنا".

وأشار إلى أن المطالب تتمثل في "مهمة تأمين مطالب الجماهير بإقامة وتعزيز حكم مدني، يتكون من مجلس سيادة مدني، وتشكيل مجلس وزراء بسلطات تنفيذية واسعة، ومجلس تشريعي".

وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

واتخذ ابن عوف، قرارات عدة بتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين اثنين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.

وتنازل ابن عوف عن منصبه، أمس الجمعة، عقب مطالبات المعارضة السودانية باستقالته، باعتباره كان نائبا للرئيس المعزول البشير، معلنا اختيار الفريق أول عبد الفتاح برهان، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى إدارة شؤون البلاد.

أول قرار لـ"البرهان" بعد رئاسة المجلس العسكري الانتقالي

أصدر الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أول قرار له بعد أدائه اليمين.

وأصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا أطلق بموجبه سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين ودعا المحتجين للاجتماع، وذلك وفقا لشبكة "سكاي نيوز".