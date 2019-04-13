مازيمبي - جمهورية الكونجو x

15:00 سيمبا - تنزانيا الأهلي - مصر x

18:00 ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا Advertisements الترجي الرياضي - تونس x

21:00 النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر الوداد الرياضي - المغرب x

21:00 حوريا - غينيا

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أولي قرارات "البرهان" بعد تولية رئاسة المجلس العسكري.. (إنفوجراف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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