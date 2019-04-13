المحتجون يطالبون بانتقال فوري إلى حكم مدني

دعا قادة الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم، أنصارهم إلى البقاء في الشوارع، والمطالبة بالانتقال الفوري إلى حكم مدني في البلاد.

وقد جاء ذلك بعد يومين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، ووضعه رهن الإقامة الجبرية وتولي مجلس عسكري إدارة شؤون البلاد.

كما أعلن الجيش السوداني استقالة رئيس جهاز المخابرات الوطني صلاح عبد الله، الشهير باسم صلاح قوش.

وقال الجيش في بيان إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قبل استقالة رئيس المخابرات التي تقدم بها يوم السبت، كما أعلن أنه سيدير شؤون البلاد لمدة عامين حتى تستقر الأوضاع ثم يجري انتخابات.

Advertisements

وفي محاولة لإرضاء المتظاهرين أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، تنازله عن منصبه بعد يوم من عزل البشير، وتولى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئاسة المجلس العسكري الحاكم، والذي أدى اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه.

وقال اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يقود المظاهرات في بيان له على فيسبوك "ندعو القوات المسلحة إلى ضمان نقل السلطة فورا إلى حكومة مدنية انتقالية".

واجتاحت البلاد أزمة اقتصادية متنامية منذ انفصال الجزء الجنوبي الغني بالنفط في عام 2011، وإعلان قيام دولة جنوب السودان، وشهدت اضطرابات واحتجاجات على مدار الأشهر الماضية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة التضخم.