البنك الدولي يكرم أمير الكويت في خطوة هي الأولى من نوعها

كرّم البنك الدولي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، على دوره في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعد هذا التكريم هو الأول من نوعه الذي يقدمه البنك الدولي لقائد دولة وذلك تقديرا لدوره المشهود عالميا في دعم استقرار الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن سعي سموه الحثيث لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع الأرض.

وحضر حفل التكريم ممثل أمير الكويت، وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.

من جهته تقدم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح باسم الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بجزيل الشكر لمجموعة البنك الدولي والرئيسة كريستالينا جورجيفا على المبادرة الكريمة بمنح أمير الكويت التقدير الاستثنائي اعترافا بالدور الريادي والمثالي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وعلى مستوى العالم.

وأفاد وزير شؤون الديوان الأميري بأن هذا التكريم من مجموعة البنك الدولي يؤكد على المكانة التي يحظى بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودولة الكويت لدى المجتمع الدولي على الجهود المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم وتقديرا لسلسلة المبادرات الإنسانية التي تبناها الأمير لتخفيف معاناة المتضررين في المنطقة وتحسين معيشتهم.