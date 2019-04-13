البرهان يعلن إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المعتقلين

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، في أول خطاب له بعد تعيينه خلفاً لعوض بن عوف الذي تنحى عن رئاسة المجلس، إلغاء حظر التجوال والإفراج عن المحتجزين الذين اعتُقلوا بموجب حالة الطوارئ منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي.

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت، إلغاء حظر التجول وإطلاق سراح جميع المحتجزين بموجب الطوارئ منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي.

وقال البرهان في أول بيان له بعد اختياره رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي خلفاً لعوض بن عوف الذي أعلن تنحيه عن رئاسة المجلس، الجمعة، إن الفترة الانتقالية في البلاد ستستمر لمدة عامين بحد أقصى، وستُشكَّل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية، مؤكّداً أن مهامّ المجلس العسكري خلال هذه الفترة تنحصر في إنفاذ القانون وتهيئة المرحلة الانتقالية.

وأضاف "ندعو جميع أطياف المجتمع السوداني إلى حوار وطني شامل".

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وطالب رئيس المجلس العسكري السوداني المواطنين بالتعاون والمساعدة في العودة إلى الحياة الطبيعية و"استكمال شعارات الثورة".

وأعلن البرهان حلّ حكومات الولايات وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية لتسيير الأعمال، والبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة جميع المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تَورَّطوا في قتل الأبرياء.

بالإضافة إلى ذلك أعلن البرهان "وقف إطلاق النار في كل مناطق السودان".