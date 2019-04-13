بسبب تزايد الطلب عليه إرتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف متعاملون في السوق الموازي للعملة الأجنبية عن وجود طلب عالٍ على الدولار منذ أمس الأول واستمر الطلب في التزايد حتى أمس الجمعة، ورجح المتعاملون في حديثهم لـ( الأحداث نيوز) تخوف البعض من تطور الأوضاع بصورة غير متوقعة علاوة على ترجيحهم بأن بعض المواطنين يرتبون الآن لقضاء الإجازة السنوية وشهر رمضان خارج البلاد.

وأبلغ متعاملون أن سعر الدولار شهد ارتفاعاً إذ بلغ سعر الشراء ( 73) جنيهاً فيما بلغ سعر البيع (74) جنيهاً، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي (19)جنيهاً وبلغ سعر البيع (19,50)جنيه.

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