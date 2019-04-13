الخليج 365 : توجه رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، بالتحية للشعب السوداني، وخاصة للشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة. وأعلن في بيان ألقاه، اليوم السبت، إلغاء حالة حظر التجوال، وإطلاق سراح كافة المحكومة عليهم بقرار الطوارئ، بشكل فوري.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد عوض بن عوف، في بيان، مساء أمس الجمعة، تنازله عن منصبه مقلدًا خلفه المفتش العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وجاء ذلك بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، أمس الأول الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الفتاح البرهان يوجه التحية للشعب.. ويعلن إلغاء حظر التجوال بشكل فوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.