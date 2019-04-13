الهلال والثوره.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ الهلال وجمهوره الاسعد بثورة (ابريل تو) .

@ شاركت جماهير الهلال بفاعليه في الثوره و شبابه كان وقود التظاهرات وملح الاعتصام .

@ الهلال كان الاكثر تضرراً من العهد البائد وابرز ذلك ناديه المغلق منذ ما يزيد عن (4) سنوات .

@ تضرر شعب الهلال من تحالف رئيس الهلال مع النظام فكان اغلاق النادي وطرد الرواد .

@ تضرر شعب الهلال من تزيف ارادته عبر انتخابات مشبوه و وسائل غير مشروعه .

@ تضرر اهل الهلال كذلك من اغلاق باب العضويه منذ سنوات .

@ كل ذلك تم عبر مفوضية الفاتح حسين التي تمادت في ظلم الهلال واهله .

@ تلك المفوضيه التي نحسبها اسوأ مخلفات العهد البائد .

@ منذ اليوم سيعود الرواد للنادي عبر الشرعيه الثوريه .

@ لن تستطيع اية جهه منع اهل الهلال من دخول ناديهم .



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