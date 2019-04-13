نحن السودانيين منو البشبهنا .. !!.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• مليار مبروك للشعب السوداني (الحُر) و(المناضل) تحقيق ما سعى اليه بإزالة نظام (الانقاذ) بعد 30 عاما من الظلم والقهر.
• هذا التغيير الذي طال إنتظاره جاء برغبة اكيدة من الشعب السوداني (المُعلم) .. ولعب فيه الشباب دورا كبيراً.
• ودماء الشهداء التي سقطت منذ بداية الاحتجاجات في 19 ديسمبر من العام الماضي .. وكانت الوقود الذي دفع مسيرة الثورة الشبابية الوصول الي تحقيق هذا الهدف.
• وعلينا أن نترحم على أرواح جميع الشهداء التي ذهبت (مهراً) لحرية الوطن الغالي .. ويجعل ذوي الشهداء أكثر فخراً بما قدمه أبناءهم للسودان.
• الشعب (المُعلم) قام بتصحيح ثورته سريعا عقب البيان الأول للمجلس العسكري الانتقال الذي لم ينال طموحات الشعب السوداني.
• برفضه تلك الوجوه التي قامت بتعيين نفسها في المجلس العسكري.
• الجميع حاليا في انتظار رؤية المجلس العسكري الجديد بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
• الشعب لديه مطالب محددة .. في حال عدم تنفيذها سوف يعود الي اعتصام القيادة العامة من جديد.
• أبرز تلك المطالب محاسبة منسوبي النظام السابق على كل صغيرة وكبيرة .. لما أرتكبوه في حق الشعب السوداني.
• اعتصام الجموع الحاشدة منذ السادس من ابريل امام مقر القيادة العام رسالة واضحة ان الشعب السوداني ماضٍ نحو مستقبل افضل يقوده الشعب هو بنفسه.
• التغيير قادم لا محالة في السودان .. فقط علينا انتظار بيان رئيس المجلس العسكري لرؤية ما سيحدث.
• ختاماً .. جاء الوقت لكي يرتاح السودان من عقود من المعاناة والقهر والظلم.
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