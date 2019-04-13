الشيخ (مهران): الإسلام برئ من ممارسات (الكيزان)

التاريخ: 13-أبريل-2019
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دعا الدكتور مهران ماهر عثمان إلى الفصل بين دين ربنا تعالى وما أسماه بـ(دين الكيزان)، محذراً من إلصاق سوء وممارسات أركان النظام السابق (الكيزان) بالإسلام، داعياً إلى القصاص واستعادة كل الأموال المنهوبة.
وأم “مهران” صلاة الجمعة التي أداها الآلاف من (الثوار) أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة (مقر الاعتصام) حسب صحيفة المجهر أمس، قبل أن يردفوها بأداء صلاة الغائب على شهداء الثورة الذين فاضت أرواحهم الطاهرة من أجل السلام والحرية والعدالة، وخطب فيهم خطبة وصفها المراقبون بـ(التاريخية)، وسط هتافات، وأعقب الصلاة تلته ابتهالات ودعوات بأن تخرج البلاد من حالتها الراهنة إلى أمن واستقرار.
وقال “مهران” في الخطبة إن دولة الإنقاذ والكيزان لهم دينهم الخاص بشعاراتهم المختلفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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