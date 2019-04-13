الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قوى إعلان الحرية والتغيير تتلقى اتصالاً من الجيش

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 13-أبريل-2019

19 مشاهدة

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير أنها تلقت اتصالاً من قيادة القوات المسلحة لاجتماع يعقد نهار السبت، مؤكدة أنها قررت تلبية الدعوة للجلوس على طاولة التفاوض بهدف الانتقال لسلطة مدنية انتقالية تنفذ بنود إعلان الحرية والتغيير كاملة.

 

وقال بيان صادر عن قوى التغيير إن الوفد الذي يمثل مطالب الشارع سيكون مكوناً من عشرة أشخاص يمثلون مكونات الإعلان.

Advertisements

 

ويضم الوفد بحسب ما نقلته الشروق – كلاً من: عمر الدقير ومريم الصادق المهدي وصديق يوسف وعلي الريح السنهوري ومحمد ناجي الأصم وأحمد ربيع وأيمن خالد والطيب العباسي وحسن عبدالعاطي ومدني عباس مدني.

 

وقال البيان “سنوافيكم بالتطورات بصورة مستمرة ولحظة بلحظة فأنتم أصحاب الحق ومصدره والأمر لكم تختارون طريق التغيير الذي فتحتم دروبه عبر ثورة ديسمبر المجيدة التي ستبلغ أهدافها بتمسكنا بوحدتنا وسبل مقاومتنا السلمية التي لن نحيد عنها حتى تنفذ مطالب الثورة كاملة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى إعلان الحرية والتغيير تتلقى اتصالاً من الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا