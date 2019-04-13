أبو عركي يخطف أنظار المعتصمين

حظي الفنان أبو عركي البخيت باستقبال غير مسبوق لفنان من قبل المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، حيث شارك الفنان الكبير في الاعتصام، والتف حوله العشرات من المعتصمين وهم يهتفون باسمه مثمنين مواقفه الوطنية، وحاول الكثيرون منهم التقاط الصور التذكارية معه، بينما طالبه البعض حسب صحيفة آخر لحظة، ليصعد إلى المنصة لمخاطبة المعتصمين وتقديم أغنيته الثورية الجديدة التي بثتها مواقع التواصل الاجتماعي مع انطلاقة الثورة.
أبو عركي غاب عن الساحة الفنية لسنوات طويلة لمواقف مناهضة للنظام السابق، كما تم إلغاء الكثير من حفلاته من قبل السلطات الأمنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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