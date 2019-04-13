تسابيح ووالدها على شاشة واحدة

في صدفة تعد الأولى من نوعها في العمل التلفزيوني التقت المذيعة تسابيح مع والدها المذيع مبارك خاطر على شاشة واحدة، وهي شاشة قناة الحدث الإخبارية التي نقلت صورة خاطر من التلفزيون القومي وهو يقدم لبيان الجيش باستلام السلطة، بينما كانت ابنته تسابيح تستقبل الصورة وهي تقدم تغطية (الحدث) للخبر. “تسابيح” بعثت برسالة لوالدها الإعلامي الكبير عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي حسب صحيفة آخر لحظة، قالت فيها: (فخورة بك وبأني ابنتك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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