رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يقبل استقالة قوش

التاريخ: 13-أبريل-2019
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قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول م. صلاح عبدالله محمد صالح “قوش” من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وقالت نشرة صحفية صادرة عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي بحسب الشروق – يوم السبت، إن قوش سلم استقالته إلى البرهان ليل الجمعة من دون الخوض في أي تفاصيل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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