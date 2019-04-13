التاريخ: 13-أبريل-2019
1 مشاهدة
أكد تجمع المهنيين أمس أنهم ماضون في مقاومة كل القرارات الصادرة عن المجلس العسكري المتخلق من رحم اللجنة الأمنية التي كانت تتعاطى مع المتظاهرين في نظام المخلوع البشير.
وقال بيان صادر عن التجمع حسب صحيفة الإنتباهة، أنه يرفض تولية الوجوه التي أجادت تمثيل دور الخائن وتريد اليوم أن تمثل دور البطولة، ولن يكون ذلك منسياً لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا أخرى، وقال التجمع في أول رد فعله على المؤتمر الصحافي للمجلس: (سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل الإجراءات التي أعلنها الانقلابيون).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين: نرفض وجوه مثلت دور (الخائن) وتريد الآن دور (البطل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.