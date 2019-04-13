تجمع المهنيين: نرفض وجوه مثلت دور (الخائن) وتريد الآن دور (البطل)

أكد تجمع المهنيين أمس أنهم ماضون في مقاومة كل القرارات الصادرة عن المجلس العسكري المتخلق من رحم اللجنة الأمنية التي كانت تتعاطى مع المتظاهرين في نظام المخلوع البشير.

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وقال بيان صادر عن التجمع حسب صحيفة الإنتباهة، أنه يرفض تولية الوجوه التي أجادت تمثيل دور الخائن وتريد اليوم أن تمثل دور البطولة، ولن يكون ذلك منسياً لمجرد أن أصحابه خلعوا قبعة ووضعوا أخرى، وقال التجمع في أول رد فعله على المؤتمر الصحافي للمجلس: (سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل الإجراءات التي أعلنها الانقلابيون).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)