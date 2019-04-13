الأقباط يضربون طوقاً من الحراسة على المصلين في مقر الاعتصام

رسم الأقباط أمس لوحة زاهية للتعايش الديني وضربوا طوقاً من الحراسة على المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش أثناء أداء صلاة الجمعة، حيث يخشى المعتصمون في محيط القيادة من تسرب عناصر تتبع للنظام السابق بغرض إحداث عمليات تخريب وفوضى.

Advertisements

وظل الأقباط حسب صحيفة الإنتباهة، وقوفاً طوال زمن الصلاة وفي ذات الأثناء قاموا بنشر مظلة ضخمة لتقي جموع المصلين من حرارة الشمس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)