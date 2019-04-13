ناجي عبد الله: لن نسمح بأن يحكمنا (الرجرجة)

التاريخ: 13-أبريل-2019
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قال القيادي الإسلامي ناجي عبد الله أمير الدبابين إنهم لن يقبلوا بأن يحكم السودان الرجرجة.
وقال ناجي في خطاب أمام حشد من شباب الإسلاميين بمسجد الشهيد أمس، إنهم ضد أن يحكم أمثال عمر الدقير ومريم الصادق وصديق يوسف السودان، وشدد على بقاء الإسلاميين ككتلة موحدة في الفترة القادمة.
وقال: (تجاوزنا مرحلة الوطني والشعبي والإصلاح ومنبر السلام، ونحن قوة كبيرة ولسنا ضعفاء)، وقال ناجي عبد الله حسب صحيفة الإنتباهة، إن المجلس العسكري ليس مكشوف الظهر حتى يعتلي ظهره أمثال عمر الدقير وصديق يوسف.
ومضى قائلاً: (نحن موجودون في الساحة ولا يمكن تهديدنا بالمسح)، واستنكر ناجي الاعتداء على منزل عوض الجاز وعلي عثمان محمد طه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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